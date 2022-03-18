Следственный комитет Санкт-Петербурга занялся несчастным случаем на стройке «СКА-Арены», где рабочий упал в вентиляционную шахту

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Сегодня в районе обеда сотрудники экстренных служб срочно выехали на стройплощадку спортивного комплекса, возводимого на проспекте Юрия Гагарина. Источники сообщают о несчастном случае, произошедшем с одним из рабочих, занимающихся постройкой новой ледовой арены.
Представители компании-подрядчика подтвердили факт ЧП. По предварительным данным, во время уборки одного из помещений пострадавший передвинул ограждения, закрывающие вентиляционную шахту, и упал в неё, потеряв равновесие. О состоянии мужчины информации пока нет, однако присутствие на месте инцидента сотрудников СК говорит о серьёзности произошедшего.
Напомним, что работы по реконструкции комплекса проводит ООО «СКА-Арена», заключившее с властями города концессионное соглашение. Согласно договору, подрядчик должен полностью сдать объект к началу мая будущего года. При этом окончание строительства запланировано на ближайшую осень.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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