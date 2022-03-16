Петербургского водителя девять раз привлекали за нарушение скоростного режима. На десятый раз под колёса попал ребёнок

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Сегодня стали известны подробности серьёзного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал несовершеннолетний житель Пушкинского района Северной столицы.
Накануне на Ростовской улице в Шушарах одиннадцатилетний пятиклассник был сбит проезжающей мимо иномаркой, выходя из припаркованной машины. Инцидент произошёл чуть позже восьми часов вечера. Ребёнок с рваной лоскутной раной колена и проникающим ранением сустава был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.
Известно, что ребёнок и сбивший его тридцатипятилетний водитель проживают на одной улице, но в разных домах. Сообщается о неоднократном привлечении мужчины к административной ответственности за превышение скорости: только с начала этого года ему было выписано девять штрафов.
Сейчас правоохранители ведут работу по выяснению всех обстоятельств инцидента.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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