Петербургского водителя девять раз привлекали за нарушение скоростного режима. На десятый раз под колёса попал ребёнок

Сегодня стали известны подробности серьёзного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого пострадал несовершеннолетний житель Пушкинского района Северной столицы.

Накануне на Ростовской улице в Шушарах одиннадцатилетний пятиклассник был сбит проезжающей мимо иномаркой, выходя из припаркованной машины. Инцидент произошёл чуть позже восьми часов вечера. Ребёнок с рваной лоскутной раной колена и проникающим ранением сустава был госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Известно, что ребёнок и сбивший его тридцатипятилетний водитель проживают на одной улице, но в разных домах. Сообщается о неоднократном привлечении мужчины к административной ответственности за превышение скорости: только с начала этого года ему было выписано девять штрафов.

Сейчас правоохранители ведут работу по выяснению всех обстоятельств инцидента.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700