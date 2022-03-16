Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»

Сегодня, 10:44

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Петербургские следователи возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, разместившего портрет Бандеры на сайте «Бессмертный полк»
Фото из открытых источников

Двадцатитрёхлетний уроженец Нижнего Новгорода, разместивший в мае две тысячи двадцатого года портрет идеолога украинского национализма Степана Бандеры на сайте «Бессмертного полка», стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по статье о реабилитации нацизма.

Молодой человек накануне вечером был задержан сотрудниками Центра «Э» петербургского Главного управления МВД России на улице Комсомола. Следствие считает, что злоумышленник выложил портрет на портал с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, используя профиль соцсети «ВКонтакте», являясь его администратором. В ходе обыска по месту проживания нижегородца полицейские обнаружили и изъяли мобильный телефон, а также два аэрозольных пистолета с патронами.

Ранее молодой человек уже имел общение с правоохранителями по поводу мелких краж и вандализма. Пока подозреваемый задержан на двое суток.

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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