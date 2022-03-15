Петербургские кооператоры создали финансовую пирамиду, обобрав пайщиков на восемнадцать миллионов

Сегодня, 19:49

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Петербургские кооператоры создали финансовую пирамиду, обобрав пайщиков на восемнадцать миллионов
Фото из открытых источников

Согласно сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, задержаны руководители петербургского кредитно-потребительского общества «Юнион Финанс», подозреваемые в нанесении ущерба согражданам на общую сумму в размере восемнадцати с половиной миллионов рублей.

В мошенничестве в особо крупном размере подозреваются тридцатитрёхлетний председатель, сорокадвухлетняя женщина, занимающая пост генерального директора КПО, по совместительству – бухгалтер организации, тридцативосьмилетний председатель правления общества и тридцатишестилетний бывший председатель правления КПЛ.

К деятельности подозреваемых возникли вопросы после жалоб ряда пайщиков, с две тысячи пятнадцатого года вкладывающих деньги в различные бизнес-проекты, но получивших лишь часть обещанных дивидендов или не получивших их вообще. Само уголовное дело было возбуждено осенью минувшего года, но задержать его фигурантов смогли только сейчас, после сбора необходимых доказательств хищений денег у рядовых участников КПО.

Сейчас следствие решает вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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