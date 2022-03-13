Житель Марокко решил «эмигрировать» из Петербурга в ЕС под днищем автобуса

Сегодня, 12:29

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Житель Марокко решил «эмигрировать» из Петербурга в ЕС под днищем автобуса
Фото из открытых источников

Суд Кенгисеппского района Ленинградской области решил быть снисходителен к марокканцу, пойманному при попытке незаконно пересечь границу с Эстонией. Дабы избежать лишних формальностей, мужчина решил совершить вояж в качестве подавтобусного зайца, причём так спешил, что умудрился оставить свой паспорт в гостинице – сообщила сегодня пресс-служба Ленинградского облсуда.

Само задержание перебежчика, намеревавшегося уехать в Таллинн, произошло в середине декабря минувшего года. Двадцатиоднолетний неучтенный пассажир проделал четырёхчасовое путешествие от Петербурга до пункта пропуска «Ивангород» под днищем автобуса, но был обнаружен при досмотре. В связи с неудачным завершением экзотической поездки, Новый год ему пришлось встречать в следственном изоляторе.

Суд, рассматривавший дело беглеца, дал оценку безупречности его биографии и финансовых возможностей. Учтя два с половиной месяца, проведённых в СИЗО, мужчину освободили от наказания, оштрафовав на десять тысяч рублей.

Паспорт иностранца, послуживший вещественным доказательством, вернут ему в ближайшее время. Решит ли марокканец вновь повторить подобный заезд, неизвестно.

  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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