Полицейские Ленинградской области нечаянно раскрыли угон, остановив для проверки старую иномарку

Сегодня, 13:39

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Полицейские Ленинградской области нечаянно раскрыли угон, остановив для проверки старую иномарку
Фото из открытых источников

Накануне сотрудники ГИБДД случайно раскрыли угон автомобиля ещё до того, как его владелец успел подать заявление в полицию.

Наряд ДПС, дежуривший ночью в районе Каштановой аллеи в Кудрово, остановил для проверки старенький «Фиат». В ходе разговора выяснилось, что у сидящего за рулём тридцатипятилетнего жителя Санкт-Петербурга никаких документов на машину при себе нет.

Во время проверки личности водителя всплыло несколько довольно интересных фактов из его биографии: оказалось, что у мужчины накопился довольно большой опыт общения с правоохранителями ввиду предыдущих судимостей, а спустя несколько часов в одно из отделений полиции поступило заявление от двадцатидевятилетнего петербуржца об угоне автомобиля.

Выяснилось, что иномарка пропала со станции техобслуживания, расположенной в Кудрово. Судя по всему, хозяином машины является отец заявителя, пятидесятисемилетний местный житель. Стоимость похищенного имущества составила около двухсот тысяч рублей.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемый угонщик задержан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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