Полицейские Ленинградской области нечаянно раскрыли угон, остановив для проверки старую иномарку

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Накануне сотрудники ГИБДД случайно раскрыли угон автомобиля ещё до того, как его владелец успел подать заявление в полицию.
Наряд ДПС, дежуривший ночью в районе Каштановой аллеи в Кудрово, остановил для проверки старенький «Фиат». В ходе разговора выяснилось, что у сидящего за рулём тридцатипятилетнего жителя Санкт-Петербурга никаких документов на машину при себе нет.
Во время проверки личности водителя всплыло несколько довольно интересных фактов из его биографии: оказалось, что у мужчины накопился довольно большой опыт общения с правоохранителями ввиду предыдущих судимостей, а спустя несколько часов в одно из отделений полиции поступило заявление от двадцатидевятилетнего петербуржца об угоне автомобиля.
Выяснилось, что иномарка пропала со станции техобслуживания, расположенной в Кудрово. Судя по всему, хозяином машины является отец заявителя, пятидесятисемилетний местный житель. Стоимость похищенного имущества составила около двухсот тысяч рублей.
Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Предполагаемый угонщик задержан.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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