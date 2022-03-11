В Ленинградской области полицейские разыскивают арендованный «Гелендваген» стоимостью тридцать миллионов

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Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга и Ленинградской области разыскивают очень дорогую машину, пропавшую вместе с водителем. Исчезнувший внедорожник «Гелендваген» стоимостью около тридцати миллионов рублей был оснащён спутниковой системой слежения, однако установленный на нём маячок перестал работать.
О происшествии полицейские узнали накануне, когда во всеволожское отделение ведомства обратился с заявлением менеджер одной из петербургских прокатных компаний. Мужчина сообщил, что восьмого числа некий сорокавосьмилетний житель столицы арендовал у фирмы премиальный Mercedes Benz G 662 AMG чёрного цвета две тысячи двадцатого года выпуска.
Согласно договору аренды, клиент должен был возвратить транспортное средство двенадцатого марта, однако в Петербурге он так и не появился. На связь пропавший москвич также не выходил. Судя по трекингу спутникового слежения, перед исчезновением машина находилась в деревне Нижние Осельки во Всеволожском районе Ленинградской области.
Ориентировка на сверхдорогое авто разослана по всем областным отделениям ГИБДД.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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