В Красносельском районе Петербурга молодой человек угнал старую «Ладу», но уехать на ней не смог

Сегодня, 18:04

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В Красносельском районе Петербурга молодой человек угнал старую «Ладу», но уехать на ней не смог
Фото из открытых источников

Всего полтора десятка метров смог проехать на похищенной «Ладе Самаре» двадцатидвухлетний житель Северной столицы. Разыскали злоумышленника тоже довольно быстро. 

Вероятнее всего, угонщика подвели молодость и неопытность в обращении со старой техникой - у едва отъехавшего с места парковки автомобиля заклинило руль. Поняв, что от подобной езды никакого удовольствия он уже не получит, парень отправился восвояси, прихватив на память аккумулятор отказавшейся подчиняться машины.

Отправляясь на работу, владелец «Лады» не застал её там, где оставил с вечера, и позвонил в полицию. Однако, через некоторое время расстроенный автолюбитель нашёл свою пропажу: неудачно украденный автомобиль стоял неподалёку с порванными проводами.

Дознаватели Красносельского района Санкт-Петербурга возбудили по факту угона уголовное дело и уже на следующий день задержали подозреваемого. Сейчас безработный молодой человек отпущен под подписку о невыезде, а к статье «угон» следствие прибавило ещё и статью «кража» за хищение автозапчасти.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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