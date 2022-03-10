Представители авиакомпании раскрыли детали инцидента с самолётом, летевшим по маршруту Петербург – Сочи

Официальные представители авиакомпании «Россия» опровергли появившуюся ранее информацию о том, что самолётом рейса FV6565 Санкт-Петербург — Сочи был подан сигнал тревоги во время его движения над территорией Казахстана. Со слов сотрудников «России», данного факта зафиксировано не было. Тем не менее инцидент всё-таки произошёл, но не в воздухе, а на земле.

Как рассказали в компании, во время полёта самолёта дежурный Сочинского аэропорта получил анонимный сигнал о нахождении на его борту источника угрозы целостности воздушного судна и безопасности перевозимых транспортным средством пассажиров. Однако, командиром экипажа было принято решение о продолжении полёта до пункта назначения в связи с тем, что в последнее время подобные сообщения стали слишком частыми.

По прибытии самолёта в Сочи сотрудники службы безопасности авиаперевозок осуществили его дополнительный досмотр, а также вновь проверили пассажиров, ручную кладь и багаж. Ничего подозрительного обнаружено не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700