Представители авиакомпании раскрыли детали инцидента с самолётом, летевшим по маршруту Петербург – Сочи

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Официальные представители авиакомпании «Россия» опровергли появившуюся ранее информацию о том, что самолётом рейса FV6565 Санкт-Петербург — Сочи был подан сигнал тревоги во время его движения над территорией Казахстана. Со слов сотрудников «России», данного факта зафиксировано не было. Тем не менее инцидент всё-таки произошёл, но не в воздухе, а на земле.
Как рассказали в компании, во время полёта самолёта дежурный Сочинского аэропорта получил анонимный сигнал о нахождении на его борту источника угрозы целостности воздушного судна и безопасности перевозимых транспортным средством пассажиров. Однако, командиром экипажа было принято решение о продолжении полёта до пункта назначения в связи с тем, что в последнее время подобные сообщения стали слишком частыми.
По прибытии самолёта в Сочи сотрудники службы безопасности авиаперевозок осуществили его дополнительный досмотр, а также вновь проверили пассажиров, ручную кладь и багаж. Ничего подозрительного обнаружено не было.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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