Петербургский таксист обстрелял пешехода

Сегодня, 14:44

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Петербургский таксист обстрелял пешехода
Фото из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов Северной столицы занимаются выяснением причин, побудивших водителя такси Uber учинить пальбу в непонравившегося ему пешехода.

Инцидент произошёл накануне в Невском районе города. Таксист, затеявший на улице Бабушкина словесную перебранку с незнакомым мужчиной, в процессе нервного диалога вышел из себя и выстрелил в оппонента из сигнального устройства.

Несмотря на то, что данный вид оружия считается неприменимым в подобных целях, желаемого результата стрелок всё-таки достиг: пешеход был госпитализирован с целым букетом травм. Медики диагностировали у пострадавшего рану скулы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После оказания первой помощи пятидесятитрёхлетнего мужчину отправили в НИИ имени Джанелидзе.

Агрессивного водителя задержали. У нападавшего изъяли пусковое устройство «Сигнал охотника».


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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