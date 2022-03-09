Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело в отношении пристава, подозреваемого во взяточничестве

Оперативниками Управления экономической безопасности Главного управления МВД по региону накануне был задержан тридцативосьмилетний судебный пристав Выборгского района Санкт-Петербурга. Мужчине вменяется в вину получение взятки в размере не менее трёхсот тысяч рублей. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого.

Источники сообщают, что факт выявленного правонарушения связан с невыполнением задержанным своих должностных обязанностей по арбитражу в отношении некой петербургской фирмы. Иск был подан в связи с возникшими претензиями одной из структур администрации города относительно качества ремонта фасадов зданий.

По неподтверждённым пока данным, в рамках возбуждённого дела следствие могут заинтересовать действия ещё нескольких человек, однако их имена и статус пока не сообщаются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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