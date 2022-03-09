Петербургский врач встал грудью на защиту угоняемой машины

Politico: публичная ссора Вашингтона с Варшавой стала подарком для президента Путина
В настоящее время на Белый дом оказывают жесточайший прессинг государства-союзники по военному блоку НАТО, собственные...Подробнее
Сегодня появилась информация о неудавшейся попытке угона, произошедшей в Московском районе Северной столице девятого числа. Около семи часов утра врач, ехавший на работу в одну из больниц скорой помощи, остановился у магазина, расположенного на Пулковском шоссе. Мужчина отправился в круглосуточный магазин, но при этом не стал глушить двигатель своей иномарки, так как хотел, чтобы он прогрелся, пока сам владелец будет совершать покупки.
Несмотря на кратковременность отсутствия хозяина, оказавшийся на месте происшествия неизвестный злоумышленник решил воспользоваться неожиданно появившейся возможностью покататься на чужой машине. Выходя из торговой точки, медик увидел, как за руль авто садится посторонний мужчина, одетый в красную куртку. Врач побежал наперерез отъезжающему угонщику, но тот просто объехал препятствие и скрылся с места происшествия.
Возможно, после того, как его заметили, у незнакомца сдали нервы: обогнув пару домов, сидевший за рулём человек бросил иномарку и сбежал. Обнаружил угнанный автомобиль сам хозяин.
Тем не менее, узнавшие об инциденте сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «грабёж».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В настоящее время на Белый дом оказывают жесточайший прессинг государства-союзники по военному блоку НАТО, собственные...Подробнее
Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...Подробнее
Джен Псаки дала высокую оценку решению Байдена совершить продажу Аляски обратно России – это убережет США от...Подробнее
Эксперты озвучили прогноз по курсу рубля на ближайшие дни. С 9 марта, полагают большинство экспертов, рубль снова...Подробнее
ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 20% как раз в последний зимний день. Как объяснил ситуацию регулятор, такое решение...Подробнее
Минувшей ночью нетрезвый житель Петербурга не справился с управлением автомобилем, пересекая перекрёсток улиц...Подробнее
Сегодня ночью земляк нетрезвого жителя Узбекистана, пытавшегося убежать от сотрудников ГИБДД сначала сидя за рулём...Подробнее
События на Украине и общая политическая обстановка за рубежом по отношению к россиянам складывается весьма не...Подробнее
Появились свидетельства о том, что польское правительство в Варшаве рассматривает такой вариант будущих событий, при...Подробнее
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предпочитает быть пассивным в вопросах поддержки бойцов, которые участвуют...Подробнее
Комментировать