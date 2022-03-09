Петербургский врач встал грудью на защиту угоняемой машины

Сегодня появилась информация о неудавшейся попытке угона, произошедшей в Московском районе Северной столице девятого числа. Около семи часов утра врач, ехавший на работу в одну из больниц скорой помощи, остановился у магазина, расположенного на Пулковском шоссе. Мужчина отправился в круглосуточный магазин, но при этом не стал глушить двигатель своей иномарки, так как хотел, чтобы он прогрелся, пока сам владелец будет совершать покупки.

Несмотря на кратковременность отсутствия хозяина, оказавшийся на месте происшествия неизвестный злоумышленник решил воспользоваться неожиданно появившейся возможностью покататься на чужой машине. Выходя из торговой точки, медик увидел, как за руль авто садится посторонний мужчина, одетый в красную куртку. Врач побежал наперерез отъезжающему угонщику, но тот просто объехал препятствие и скрылся с места происшествия.

Возможно, после того, как его заметили, у незнакомца сдали нервы: обогнув пару домов, сидевший за рулём человек бросил иномарку и сбежал. Обнаружил угнанный автомобиль сам хозяин.

Тем не менее, узнавшие об инциденте сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «грабёж».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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