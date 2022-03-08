Жительница Петербурга отвезла своего новорождённого ребёнка в Москву и оставила в сумке на стоянке

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Представители столичного Следственного комитета сообщили сегодня о задержании тридцатидевятилетней жительницы Санкт-Петербурга, которая привезла своего новорождённого ребёнка в столицу и оставила его в сумке на автостоянке. Следователи считают, что таким образом женщина хотела не только избавиться от малыша, но сознательно подвергла его жизнь опасности.
По предварительным данным, подозреваемая уже воспитывает четырнадцатилетнего ребёнка, с недавнего времени стала вдовой, постоянного места жительства в Москве не имеет. С отцом брошенного сына контактов не поддерживает, так как он злоупотребляет спиртным. Оставленный матерью младенец находится сейчас в больнице. Судя по бирке, найденной на мальчике, он родился в одной из клиник Петербурга шестого марта.
Старший ребёнок петербурженки сейчас также помещён в медицинское учреждение, его дальнейшая судьба будет определяться под контролем прокуратуры. Сама нерадивая мать в данный момент ожидает суда, который изберёт для неё меру пресечения.
Отец мальчика также будет допрошен следователями в ближайшее время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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