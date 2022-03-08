Петербургский пчеловод «ужалил» собутыльника выстрелом из ружья

Сегодня, 10:24

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Петербургский пчеловод «ужалил» собутыльника выстрелом из ружья
Фото из открытых источников

Посиделки в одном из домов садоводчества «Пулково-2» закончились стрельбой из охотничьего ружья.

Об инциденте правоохранители узнали накануне во второй половине дня. Позвонившая полицейским женщина рассказала о выстреле, прозвучавшем в Московском районе города. Оперативно выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали её родственника - шестидесятичетырёхлетнего безработного петербуржца.

Как выяснилось, задержанный душевно проводил время в компании с сорокалетним приятелем, но что-то пошло не так. Пары алкоголя, витавшие в воздухе вокруг собеседников, сыграли с хозяином злую шутку: он взялся за охотничье ружьё и выстрелил в собутыльника. Раненого потерпевшего с переломом в области таза отправили в больницу, где врачам пришлось вынимать тела мужчины дробовой заряд.

Стрелявшего доставили в отделение, снабдив протоколом о мелком хулиганстве. Пока подозреваемый приходил в себя после возлияний, следователи возбудили уголовное дело. При выяснении обстоятельств произошедшего выяснилось, что задержанный занимается пчеловодством и птицеводством – об этом полицейским сообщила его личная страница в соцсетях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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