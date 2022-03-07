Восьмого марта житель Петергофа отправил любящую бабушку в больницу

Попытка Японии аннексировать Курилы у России может привести к началу ядерной войны
Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...Подробнее
Накануне, ближе к полуночи, сотрудники полиции выехали по звонку соседа к местному жителю, решившему завершить праздничный день аккордным избиением собственной бабушки на лестничной площадке.
Заметив прибывший наряд, любвеобильный внук спрятался в квартире. Через несколько минут полицейские почувствовали сильный запах газа, проникающий в коридор из-за запертой двери. Поняв, что дальнейшее промедление грозит большими неприятностями для жильцов всего дома, правоохранители решили произвести вскрытие помещения. Во время этого процесса произошёл хлопок газовоздушной смеси, но, к счастью, никто из присутствующих не пострадал.
Сам нарушитель порядка сорвался с высоты второго этажа, попытавшись сбежать через окно. В итоге на больничные койки отправились оба родственника, причём пострадавшая женщина наотрез отказалась писать заявление на любимого внука. С её слов, мужчина является наркозависимым.
Для «заботливого» отпрыска предстоящее общение со следователями станет первым: ранее ни в чём криминальном задержанный замечен не был. Однако, несмотря на всепрощенческую позицию бабушки, вопрос о возбуждении уголовного дела всё же будет вынесен правоохранителями на повестку дня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Военный эксперт Сергей Маржецкий заявил о том, что если Япония попытается забрать у России Курилы, то может начаться...Подробнее
Эксперты озвучили прогноз по курсу рубля на ближайшие дни. С 9 марта, полагают большинство экспертов, рубль снова...Подробнее
Против России могут открыть второй фронт – силы Талибана (организация находится под санкциями ООН за террористическую...Подробнее
ЦБ РФ увеличил ключевую ставку до 20% как раз в последний зимний день. Как объяснил ситуацию регулятор, такое решение...Подробнее
Молодая социальная сеть ЯRus подверглась массированной хакерской атаке. В совокупности с резким ростом пользователей,...Подробнее
О том, как сейчас реагируют на русских людей в других странах, рассказали те россияне, которые пребывают за рубежом....Подробнее
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и «транспортный» вице-губернатор Петербурга Максим Соколов не стали открыто...Подробнее
Россия может объявить дефолт уже в середине апреля, прогнозируют аналитики американского финансового конгломерата...Подробнее
Сегодня ночью сотрудники станции скорой помощи приняли сигнал с улицы Рубинштейна, оправданно слывущей среди горожан...Подробнее
Василеостровский районный суд Северной столицы будет рассматривать первое административное дело по статье 20.3.3 КоАПП...Подробнее
Комментировать