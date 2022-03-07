Восьмого марта житель Петергофа отправил любящую бабушку в больницу

Накануне, ближе к полуночи, сотрудники полиции выехали по звонку соседа к местному жителю, решившему завершить праздничный день аккордным избиением собственной бабушки на лестничной площадке.

Заметив прибывший наряд, любвеобильный внук спрятался в квартире. Через несколько минут полицейские почувствовали сильный запах газа, проникающий в коридор из-за запертой двери. Поняв, что дальнейшее промедление грозит большими неприятностями для жильцов всего дома, правоохранители решили произвести вскрытие помещения. Во время этого процесса произошёл хлопок газовоздушной смеси, но, к счастью, никто из присутствующих не пострадал.

Сам нарушитель порядка сорвался с высоты второго этажа, попытавшись сбежать через окно. В итоге на больничные койки отправились оба родственника, причём пострадавшая женщина наотрез отказалась писать заявление на любимого внука. С её слов, мужчина является наркозависимым.

Для «заботливого» отпрыска предстоящее общение со следователями станет первым: ранее ни в чём криминальном задержанный замечен не был. Однако, несмотря на всепрощенческую позицию бабушки, вопрос о возбуждении уголовного дела всё же будет вынесен правоохранителями на повестку дня.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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