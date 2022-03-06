Полицейские Санкт-Петербурга смогли остановить нетрезвого водителя арендованной машины только стрельбой по колёсам

Сегодня, 18:29

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Полицейские Санкт-Петербурга смогли остановить нетрезвого водителя арендованной машины только стрельбой по колёсам
Фото из открытых источников

Сегодня ночью земляк нетрезвого жителя Узбекистана, пытавшегося убежать от сотрудников ГИБДД сначала сидя за рулём каршерингового авто, а после пешком, сделал щедрое предложение преследователям. По его мнению, для того, чтобы закрыть глаза на поведение двадцатилетнего нарушителя ПДД, полицейским не хватало двадцати тысяч рублей, которые он великодушно попытался им вручить. Однако, правоохранители разрушили все планы пассажира остановленного после длительной погони автомобиля: приятель «мецената» отправился выветривать винные пары в отделение полиции, его же защитнику, скорее всего, теперь придётся предстать перед судом за попытку дачи взятки.

На несговорчивость стражей правопорядка повлияла не величина предлагаемой им суммы, а весьма неадекватное поведение задержанного водителя: для того, чтобы заставить его прекратить движение, полицейским после предупредительного выстрела пришлось ещё более десяти раз стрелять по колёсам.

Только после двенадцати выпущенных пуль, когда машина начала чертить асфальт ободьями, транспортное средство остановилось. Но и на этом преследование не закончилось: инспектора пробежали ещё около двухсот метров, прежде чем пообщаться с нарушителем тет-а-тет. В процессе же самой погони он проехал несколько светофоров на красный и неоднократно пытался скрыться, выезжая на встречку.

Гонщик, само собой, от медосвидетельствования отказался. Зато арендованный им «Форд» прошёл вполне приличный краш-тест в реальных городских условиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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