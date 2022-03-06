В Невском районе Петербурга пьяный водитель устроил смертельное ДТП, вылетев с проезжей части

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Минувшей ночью нетрезвый житель Петербурга не справился с управлением автомобилем, пересекая перекрёсток улиц Полярников и Седова. Вылетев на встречку, водитель зацепил другую машину и ударился о бетонную лестницу, в результате чего погиб находившийся там человек.
На данный момент сведения источников разнятся: одни утверждают, что погибший сидел на лестнице, другие сообщают о том, что он проходил мимо неё по тротуару. В любом случае пострадавший был сбит автомобилем вне проезжей части, при этом нанесённые ему травмы оказались несовместимы с жизнью, из-за чего пятидесятиоднолетний мужчина умер на месте.
Известно также, что в салоне иномарки помимо тридцатитрёхлетнего виновника ДТП находились ребёнок примерно пяти лет и молодая женщина, чье состояние также было оценено присутствующими как вполне приличная степень алкогольного опьянения.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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