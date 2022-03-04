Росгвардейцы спасли медиков, спасавших подвыпившего жителя Петербурга, от буйства спасаемого

Сегодня ночью сотрудники станции скорой помощи приняли сигнал с улицы Рубинштейна, оправданно слывущей среди горожан самой барной улицей Северной столицы. Позвонивший врачам человек сообщил о мужчине, которого нашли лежащим посреди дороги.

Приехавшая на место инцидента бригада быстро выяснила, что пациент находится в беспамятном состоянии по причине чрезмерного алкогольного возлияния и попыталась вернуть потерявшемуся в астрале гражданину хотя бы малую толику осознанности.

Труды спасателей не прошли даром: мужчина начал приходить в себя, однако, вместо благодарности, почему-то обиделся на врачей, набросившись на них с кулаками. В итоге два сотрудника, оказывающие помощь пациенту, получили несколько довольно ощутимых ударов по голове.

Медикам пришлось остановить карету скорой, после чего к спасаемому вызвали представителей Росгвардии. Подъехавший наряд ОВО принял буйного драчуна и передал его в двадцать восьмой отдел полиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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