Росгвардейцы спасли медиков, спасавших подвыпившего жителя Петербурга, от буйства спасаемого

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Сегодня ночью сотрудники станции скорой помощи приняли сигнал с улицы Рубинштейна, оправданно слывущей среди горожан самой барной улицей Северной столицы. Позвонивший врачам человек сообщил о мужчине, которого нашли лежащим посреди дороги.
Приехавшая на место инцидента бригада быстро выяснила, что пациент находится в беспамятном состоянии по причине чрезмерного алкогольного возлияния и попыталась вернуть потерявшемуся в астрале гражданину хотя бы малую толику осознанности.
Труды спасателей не прошли даром: мужчина начал приходить в себя, однако, вместо благодарности, почему-то обиделся на врачей, набросившись на них с кулаками. В итоге два сотрудника, оказывающие помощь пациенту, получили несколько довольно ощутимых ударов по голове.
Медикам пришлось остановить карету скорой, после чего к спасаемому вызвали представителей Росгвардии. Подъехавший наряд ОВО принял буйного драчуна и передал его в двадцать восьмой отдел полиции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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