В Петербурге возбудили первое дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ

Сегодня, 21:24

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В Петербурге возбудили первое дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ
Фото из открытых источников

Василеостровский районный суд Северной столицы будет рассматривать первое административное дело по статье 20.3.3 КоАПП Российской Федерации, гласящей о дискредитации ВС РФ – об этом прецеденте сегодня рассказали в объёдинённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно формулировке протокола, во время проведения одной из протестных акций женщина выразила свою позицию плакатом и лозунгами при скоплении народа числом не менее ста присутствующих, выражая тем самым личное мнение о характере действий российских вооружённых сил. Содеянное обвиняемой было расценено как публичная дискредитация использования ВС РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик в целях защиты страны и её граждан, а также поддержания мира и безопасности.

Напомним, что данная статья появилась в Административном кодексе в конце прошлой недели. Наказание по первой её части составляет штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. В случае же повторного совершения подобных действий нарушителю может грозить уголовная ответственность.   

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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