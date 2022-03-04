В Петербурге возбудили первое дело по факту дискредитации вооружённых сил РФ

В Гостомель вошел русский десант
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Василеостровский районный суд Северной столицы будет рассматривать первое административное дело по статье 20.3.3 КоАПП Российской Федерации, гласящей о дискредитации ВС РФ – об этом прецеденте сегодня рассказали в объёдинённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Согласно формулировке протокола, во время проведения одной из протестных акций женщина выразила свою позицию плакатом и лозунгами при скоплении народа числом не менее ста присутствующих, выражая тем самым личное мнение о характере действий российских вооружённых сил. Содеянное обвиняемой было расценено как публичная дискредитация использования ВС РФ на территории Донецкой и Луганской народных республик в целях защиты страны и её граждан, а также поддержания мира и безопасности.
Напомним, что данная статья появилась в Административном кодексе в конце прошлой недели. Наказание по первой её части составляет штраф от тридцати до пятидесяти тысяч рублей. В случае же повторного совершения подобных действий нарушителю может грозить уголовная ответственность.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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