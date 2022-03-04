В Ленинградской области семилетний мальчик попал в реанимацию после нападения собаки

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Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту нападения собаки на семилетнего ребёнка в Гатчинском районе.
Сообщается о том, что в городе Коммунар лабрадор покусал мальчика, приехавшего с бабушками из Санкт-Петербурга за покупками. Около пяти вечера, оставив машину на улице Заречной, одна из них ушла по делам, а вторая сидела в автомобиле и присматривала за внуком, который гулял вдоль домов.
Когда ребёнок проходил мимо одной из калиток, на него напал выскочивший на улицу лабрадор. Женщина подбежала к ним и отогнала пса, но тот успел несколько раз серьёзно укусить мальчика.
Несовершеннолетнего отвезли в больницу Гатчины, откуда госпитализировали в клинику имени Раухфуса. Врачи диагностировали у пострадавшего проникающее ранение головы, раны плеча, руки и ноги и вдавленный перелом темени и виска. Ребёнка срочно прооперировали, после чего поместили в реанимацию.
Помимо прокуратуры к проверке обстоятельств инцидента подключился райотдел Следственного комитета области.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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