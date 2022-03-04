По делам о телефонном терроризме в Петербурге изолированы двенадцать человек

Сегодня, 13:09

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По делам о телефонном терроризме в Петербурге изолированы двенадцать человек
Фото из открытых источников

По результатам масштабных оперативно-следственных мероприятий, проведённых накануне в Санкт-Петербурге, в изоляторы временного содержания помещены двенадцать человек. Следствие считает, что они напрямую причастны к волне ложных сообщений о минировании зданий, прокатившейся по городу в последнее время.

Ранее сообщалось о нескольких десятках обысков, прошедших накануне на территории Северной столицы, около сорока человек были доставлены в отделы полиции. За минувшие сутки правоохранители изъяли около полутора сотен ноутбуков и смартфонов, а также документы, которые могут представлять интерес для следствия в рамках возбуждённых дел.

По итогам проведённой оперативниками работы двенадцать человек обрели статус подозреваемых и пока находятся под стражей. В ближайшее время суд определит для задержанных меру пресечения. Работа следственных органов продолжается.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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