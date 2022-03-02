Посетитель петербургского алкомаркета «заплатил» за бутылку пива демонстрацией топора

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Накануне утром в ИВС Красногвардейского района Санкт-Петербурга был доставлен житель Ленинградской области, заглянувший один из магазинов сети «Красное и белое» без денег, но с топором.
Инцидент произошёл днём двадцать восьмого февраля. Мужчина постоял у холодильника с пивом, выбрал бутылку и пошёл восвояси. Вместо оплаты взятого товара необычный покупатель предъявил сотрудникам торговой точки топор.
Через два дня любителя бесплатного пива задержали возле станции метро. Оказалось, что двадцатисемилетнего жителя одной из деревень Ломоносовского района Ленинградской области ранее уже штрафовали за наркотики. Кроме того, он дважды привлекался за кражи, но уходил от ответственности в связи с примирением сторон.
Сумма ущерба, нанесённого магазину, составила сто тридцать один рубль.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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