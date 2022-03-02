В Петербурге возбудили первое уголовное дело, связанное с протестными акциями

Сегодня стало известно о том, что Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении двадцатичетырёхлетнего жителя Санкт-Петербурга, распылившего содержимое перцового баллончика в лицо полицейскому. Инцидент произошёл второго марта, во время одной из акций протеста, стихийно собирающихся на территории Северной столицы – сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

По мнению следствия, распыляя газ, мужчина применил насилие в отношении правоохранителя. При этом отмечается, что после нападения тридцатитрёхлетнему капитану полиции потребовалась медицинская помощь.

Молодой человек был задержан в тот же вечер. Сотрудники полиции опубликовали видео, на котором подозреваемый отвечает согласием на вопрос о том, сожалеет ли он о своём поступке.

Напомним, что после митинга, о котором идёт речь, суды города выписали сорок два постановления об аресте его участников. Ещё девяносто шесть человек должны будут заплатить штраф.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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