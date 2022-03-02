Нетрезвый покупатель решил прогуляться по петербургским магазинам с пистолетом в руках

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Накануне вечером на дежурный пульт вневедомственной охраны Росгвардии пришло извещение о срабатывании тревожной кнопки в алкогольном супермаркете на Разъезжей улице. Один из посетителей, явно находясь в нетрезвом состоянии, решил привлечь к себе особое внимание продавцов размахиванием пистолета в помещении магазина.
Выехавший на место инцидента наряд вневедомственной охраны по Центральному району быстро задержал грозного покупателя, изъяв оружие, которое оказалось пневматическим. В процессе разбирательств выяснилось, что до того, как посетить алкомаркет, мужчина успел таким же образом навестить соседние торговые точки. К примеру, в расположенной неподалёку булочной он безуспешно пытался пройти к кассе мимо очереди, используя всё ту же игрушку.
При проверке документов всплыл и весьма заинтересовавший правоохранителей факт: как оказалось, задержанный ранее был объявлен в федеральный розыск за совершение преступления на территории ближнего зарубежья.
Итогом занимательного шопинга для неадекватного покупателя стала его передача в руки сотрудников полиции.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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