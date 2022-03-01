Недоверие к банкам не помогло пенсионерке из Петербурга уберечь свои деньги от кражи

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Покинувшая на месяц свою квартиру восьмидесятиоднолетния жительница Северной столицы обнаружила, что в отсутствии хозяйки её посетили неприятные гости.
О своём несчастье пожилая женщина сообщила сотрудникам полиции накануне днём, примерно через час после полудня. Злоумышленники, побывавшие в пустом жилище пенсионерки, забрали с собой все её накопления в размере двух миллионов рублей. Как рассказала полицейским пострадавшая, деньги она хранила в полиэтиленовых пакетах, спрятав в две картонные коробки.
Казус ситуации в том, что доверявшая только наличности петербурженка сама в своё время трудилась в финансовой сфере. Ранее женщина работала в одной из банковских структур города.
Сейчас правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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