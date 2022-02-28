В Ленинградской области нашли бочку со сгоревшими останками местной жительницы

Накануне на одном из участков СНТ «Строитель» в Лужском районе Ленинградской области была найдена металлическая бочка с обгоревшим женским телом. Практически сразу же после обнаружения страшной находки правоохранители смогли выяснить личность погибшей и подробности произошедшего.

Как оказалось, двадцать четвёртого февраля сорокапятилетняя местная жительница зашла в гости к своему знакомому. Во время совместного распития спиртного между ними вспыхнула ссора и хозяин ударил гостью кулаком в голову. После этого, убедившись в том, что лежащая на полу женщина не подаёт признаков жизни, собутыльник вынес её из дома, затолкал в бочку и поджёг.

Подозреваемый задержан. Выяснилось, что тридцатисемилетний житель Лужского района ранее был судим: помимо условного срока за наркотики, мужчину привлекали к ответственности за угрозу убийством.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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