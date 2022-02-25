Полицейские Ленинградской области обнаружили у местных жителей целый арсенал - от пистолетов до авиапушки

Вчера, 17:39

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Полицейские Ленинградской области обнаружили у местных жителей целый арсенал - от пистолетов до авиапушки
Фото из открытых источников

Накануне полицейскими Ленинградской области в домах двух жителей Сланцевского района были обнаружены частные оружейные склады. Количество и ассортимент хранимого хозяевами «нелегала» впечатлили даже самих оперативников.

В общий список изъятого вошли пятьдесят пять пистолетов – от ТТ до «Люгеров» и «Браунингов», двадцать семь автоматов различных систем, начиная с ППШ военных времён и заканчивая современными модификациями АКМ, плюс шестьдесят четыре единицы ружей, винтовок, карабинов и обрезов. Помимо этого, у запасливых хозяев хранились девять пулемётов, включая пулемёт  Дегтярёва и «Максим». Счёт патронам, пороху и взрывчатке шёл на десятки килограммов.

В довершение к вышеперечисленному списку следует упомянуть несколько гранат, противотанковое ружьё и авиационную пушку.

Известно, что задержано четыре человека. Один из них – местный житель, предприниматель в сфере ритуальных услуг. Про второго сообщается меньше, есть сведения, что он уроженец Белоруссии. Где проживают ещё двое задержанных и чем они занимаются, информации пока нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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