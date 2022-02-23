В Мариинской больнице Санкт-Петербурга пациент зарезал соседа по палате

Сегодня около пяти часов утра медики Мариинской больницы сообщили правоохранителям о ЧП, произошедшем в терапевтическом отделении клиники.

Рано утром в одной из палат раздались громкие крики. Как выяснилось, сорокасемилетний пациент поссорился с соседом и дважды нанёс ему удары ножом в область груди. От полученных ран пострадавший мужчина скончался. Убитому было восемьдесят два года.

Приехавшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны задержали нападавшего и передали его полицейским. В ходе проведённой Следственным комитетом Санкт-Петербурга проверки выяснилось, что задержанный ранее уже был судим за незаконный оборот наркотиков и убийство. По факту произошедшего ведомством возбуждено уголовное дело.

В данный момент следователями решаются вопросы об аресте подозреваемого и предъявления ему обвинения по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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