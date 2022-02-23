Петербургского охранника после совместного отдыха ограбили собственные приятели

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Сегодня стало известно о том, что около семи вечера минувшего дня в полицию Кировского района позвонила местная жительница, которая сообщила о нападении на своего мужа. Мужчина был избит и лишился ценностей, а из квартиры злоумышленники вынесли продукты питания.
Выехавшие на место происшествия полицейские пообщались с пострадавшим, и выяснили детали произошедшего. Как оказалось, на пятидесятиоднолетнего петербуржца, работающего охранником, напали свои же приятели после совместного употребления горячительных напитков, которое прошло по соседству пару часов назад.
После непринуждённого отдыха в компании двух знакомых, мужчине предъявили нож и начали его избивать. Затем неудачные друзья проводили потерпевшего до дома, где отобрали мобильник, золотые браслет и цепочку, а также прихватили из квартиры пять банок консервов. Нанесённый ущерб охранник оценил в тридцать тысяч рублей.
Один из подозреваемых был задержан практически сразу. Полицейские догнали на улице идущего с места преступления тридцатисемилетнего приезжего из Омской области. У задержанного при себе была обнаружена часть похищенного – цепочка и телефон. Консервы пока не нашли.
Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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