Петербургского охранника после совместного отдыха ограбили собственные приятели

Сегодня, 14:59

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Петербургского охранника после совместного отдыха ограбили собственные приятели
Фото из открытых источников

Сегодня стало известно о том, что около семи вечера минувшего дня в полицию Кировского района позвонила местная жительница, которая сообщила о нападении на своего мужа. Мужчина был избит и лишился ценностей, а из квартиры злоумышленники вынесли продукты питания.

Выехавшие на место происшествия полицейские пообщались с пострадавшим, и выяснили детали произошедшего. Как оказалось, на пятидесятиоднолетнего петербуржца, работающего охранником, напали свои же приятели после совместного употребления горячительных напитков, которое прошло по соседству пару часов назад.

После непринуждённого отдыха в компании двух знакомых, мужчине предъявили нож и начали его избивать. Затем неудачные друзья проводили потерпевшего до дома, где отобрали мобильник, золотые браслет и цепочку, а также прихватили из квартиры пять банок консервов. Нанесённый ущерб охранник оценил в тридцать тысяч рублей.

Один из подозреваемых был задержан практически сразу. Полицейские догнали на улице идущего с места преступления тридцатисемилетнего приезжего из Омской области. У задержанного при себе была обнаружена часть похищенного – цепочка и телефон. Консервы пока не нашли.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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