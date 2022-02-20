«Прощай, оружие!»: петербургские полицейские задержали автолюбителей, деливших парковку с помощью пистолета и ножа

Сегодня, 13:29

0

Image 16+
«Прощай, оружие!»: петербургские полицейские задержали автолюбителей, деливших парковку с помощью пистолета и ножа
Фото из открытых источников

Сегодня ночью в отдел полиции Фрунзенского района Северной столицы доставили пятерых мужчин, выяснявших взаимоотношения из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Шумный инцидент произошёл после полуночи во дворе многоэтажки на проспекте Славы. Итогом шести выстрелов и ножевого боя стало составление административных протоколов, а также большая вероятность того, что оппонентам предстоит выступить в качестве фигурантов уголовного дела по статье «хулиганство».

Полицию на место инцидента вызвали соседи, разбуженные выстрелами, раздающимися под окнами - разрешить накопившиеся вопросы словами у спорщиков не получилось, поэтому в ход пошли более весомые аргументы. Увлекательное времяпрепровождение мужчин смогли прервать только приехавшие на вызов правоохранители, задержавшие всех участников конфликта.

Позже  выяснилось, что мигрант из Узбекистана, работающий таксистом, криво припарковал машину. В свою очередь, хозяин соседского автомобиля долго не мог дозвониться по номеру телефона, который таксист предусмотрительно оставил перед лобовым стеклом. Когда это всё-таки произошло, и хозяин авто вышел на улицу, у собеседников сдали нервы.

В итоге троим мигрантам и двум местным жителям пришлось ночевать в полиции. Помимо прочих травм, у одного из них обнаружили ножевое ранение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Прощай, оружие!»: петербургские полицейские задержали автолюбителей, деливших парковку с помощью пистолета и ножа

Сегодня, 13:29

Сотрудницу петербургского лицея заподозрили в избиении учащегося

Вчера, 13:39

Появилась личная информация о человеке, которого подозревают в убийстве продавца секс-шопа в Санкт-Петербурге

Вчера, 08:24

Нетрезвый полковник полиции Санкт-Петербурга не поверил показаниям алкотестера после устроенной им аварии

20-02-2022, 16:34

Телефонный хулиган обещал взорвать дом в Петербурге, если его не запишут на вакцинацию

20-02-2022, 12:44

Двух петербургских школьниц госпитализировали с отравлением после приёма жаропонижающих таблеток

20-02-2022, 11:29

Петербургские таможенники задержали авиапассажирку из Хельсинки за контрабанду наркотиков

18-02-2022, 15:54

В Ленинградской области полицейские применили оружие для задержания нарушителя

18-02-2022, 11:39

В Московском районе Санкт-Петербурга мигрант ограбил земляка, напугав его игрушечным пистолетом

17-02-2022, 12:09

В Санкт-Петербурге двое подростков упали с крыши многоэтажки

16-02-2022, 11:39

В одном из колледжей Москвы найдено тело подростка

16-02-2022, 00:19

В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли автомобиль физика-ядерщика

15-02-2022, 18:24

Предлагая дешёвые путёвки на Кубу, мошенница обманула пятерых петербургских пенсионеров

15-02-2022, 15:59

За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

14-02-2022, 15:34

Петербургский пенсионер собирался «взорвать» банк, но перепутал адреса: по его мнению, банк располагался в здании полицейского главка

13-02-2022, 19:14

В Петербургском яхт-клубе на Крестовском острове произошёл пожар на ремонтируемом катере

12-02-2022, 19:14

Следственный комитет открыл уголовное производство по факту смерти двух работников в Подмосковье

12-02-2022, 15:59

Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

11-02-2022, 19:19

Решив заработать, медсестра из Петербурга потеряла не только свои сбережения, но и набрала миллионные кредиты

11-02-2022, 13:24

Вооружённый ножом водитель потребовал от врача из Петербурга сначала интима, а потом пятьдесят тысяч

11-02-2022, 11:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений

Вчера, 14:04

0

О возможности конфискации сбережений предупредил россиян экономист Михаил Хазин. Он подчеркнул, что при определенных...

Подробнее
По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

По 2 тыс. рублей отдельно от пенсии. Пенсионерам дадут новые деньги до 28 февраля

Вчера, 23:19

0

Средства будут перечислены на банковские карты. Российским пенсионерам рассказали о новой денежной выплате, получить...

Подробнее
Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

Робертс спрогнозировал действия Вашингтона в отношении Донбасса

Сегодня, 11:34

0

Бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крэйг Робертс в...

Подробнее
Президент Сербии Вучич проанализировал возможность страны вступить в НАТО

Президент Сербии Вучич проанализировал возможность страны вступить в НАТО

20-02-2022, 01:14

0

Президент Сербии Александр Вучич высказал мнение, что вряд ли когда-нибудь страна вступит в НАТО, потому что сербы...

Подробнее
Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

Актриса Наталья Дмитриева назвала катастрофой ситуацию с уборкой Петербурга

Вчера, 19:21

0

Смольный во главе с Александром Бегловым допустил, что Петербург находится в катастрофической ситуации, заявила...

Подробнее
До 30 000 рублей с 1 марта 2022 года. Пенсионерам в РФ объявили о новой индексации пенсий

До 30 000 рублей с 1 марта 2022 года. Пенсионерам в РФ объявили о новой индексации пенсий

20-02-2022, 01:14

0

Получить значительную прибавку смогут несколько миллионов граждан. Российским пенсионерам рассказали о новой индексации...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Двух петербургских школьниц госпитализировали с отравлением после приёма жаропонижающих таблеток

Двух петербургских школьниц госпитализировали с отравлением после приёма жаропонижающих таблеток

20-02-2022, 11:29

0

Как сообщают «Невские новости», двум несовершеннолетним петербурженкам потребовалась помощь медиков после приёма...

Подробнее
Телефонный хулиган обещал взорвать дом в Петербурге, если его не запишут на вакцинацию

Телефонный хулиган обещал взорвать дом в Петербурге, если его не запишут на вакцинацию

20-02-2022, 12:44

0

Накануне вечером в полицию Санкт-Петербурга через номер экстренных служб позвонил неизвестный, который представился...

Подробнее
Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Депутат Госдумы указал Смольному на системный характер проблемы с уборкой снега

Сегодня, 15:43

0

Руководитель отделения «Единой России» в Петербурге, депутат Госдумы Сергей Боярский прокомментировал качество уборки...

Подробнее
Нетрезвый полковник полиции Санкт-Петербурга не поверил показаниям алкотестера после устроенной им аварии

Нетрезвый полковник полиции Санкт-Петербурга не поверил показаниям алкотестера после устроенной им аварии

20-02-2022, 16:34

0

Сегодня стали известны детали ДТП, произошедшего пятничным вечером на Богатырском проспекте в Северной столице....

Подробнее