«Прощай, оружие!»: петербургские полицейские задержали автолюбителей, деливших парковку с помощью пистолета и ножа

Сегодня ночью в отдел полиции Фрунзенского района Северной столицы доставили пятерых мужчин, выяснявших взаимоотношения из-за неправильно припаркованного автомобиля.

Шумный инцидент произошёл после полуночи во дворе многоэтажки на проспекте Славы. Итогом шести выстрелов и ножевого боя стало составление административных протоколов, а также большая вероятность того, что оппонентам предстоит выступить в качестве фигурантов уголовного дела по статье «хулиганство».

Полицию на место инцидента вызвали соседи, разбуженные выстрелами, раздающимися под окнами - разрешить накопившиеся вопросы словами у спорщиков не получилось, поэтому в ход пошли более весомые аргументы. Увлекательное времяпрепровождение мужчин смогли прервать только приехавшие на вызов правоохранители, задержавшие всех участников конфликта.

Позже выяснилось, что мигрант из Узбекистана, работающий таксистом, криво припарковал машину. В свою очередь, хозяин соседского автомобиля долго не мог дозвониться по номеру телефона, который таксист предусмотрительно оставил перед лобовым стеклом. Когда это всё-таки произошло, и хозяин авто вышел на улицу, у собеседников сдали нервы.

В итоге троим мигрантам и двум местным жителям пришлось ночевать в полиции. Помимо прочих травм, у одного из них обнаружили ножевое ранение.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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