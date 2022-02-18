Сотрудницу петербургского лицея заподозрили в избиении учащегося

Экономист Хазин предупредил граждан в России о возможной конфискации накоплений
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Полицейские Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении воспитательницы группы продлённого дня в одном из учебных заведений Северной столицы.
Произошло это после того, как правоохранители провели проверку информации о госпитализации первоклассника лицея, расположенного в Кировском районе города. Семилетний мальчик неделю назад поступил в детскую больницу №1 с травмой головы.
Со слов ребёнка, его ударила воспитательница из-за того, что он якобы вёл себя вызывающе и шумел. Несовершеннолетний петербуржец живёт в полной семье, у него есть младший брат. Отец трудится на предприятии, мама – сотрудник транспортной полиции.
Сейчас пятидесятивосьмилетняя подозреваемая находится под подпиской о невыезде. В рамках дела, возбуждённого по статье «Побои», проводятся следственные мероприятия.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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