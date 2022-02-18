Появилась личная информация о человеке, которого подозревают в убийстве продавца секс-шопа в Санкт-Петербурге

Сегодня, 08:24

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Появилась личная информация о человеке, которого подозревают в убийстве продавца секс-шопа в Санкт-Петербурге
Фото из открытых источников

По словам подруги он любит детей и домашних питомцев, очень добрый и мечтает о создании семьи.

По подозрению в убийстве тридцатитрехлетней продавца-консультанта магазина для взрослых задержан тридцатилетний Кирилл Васильев. Эта новость потрясла его семью и друзей. Одна из его близких подруг поделилась с корреспондентами личной информацией о предполагаемом убийце.

Девушка, знакомая с подозреваемым с 2009 года, рассказала, что никто из общавшихся с Кириллом накануне близких не заметил никаких изменений в его поведении. Он был обычным парнем, к «мажорам» не относился, любил творчество групп «КиШ» и «Кипелов». Подозреваемый в жестоком убийстве не проявлял ни агрессивности, ни жестокости, любил животных и детей. Кирилл развелся с женой и искал новую спутницу жизни.

Со слов самого подозреваемого, он зашел в магазин интимных принадлежностей, чтобы забрать деньги, но испугался, что продавец исполнит свою угрозу нажать тревожную кнопку и убил ее.

Трагедия случилась, и преступник должен понести заслуженное наказание. Однако, все наемным работникам стоит запомнить раз и навсегда: 

«Времена СССР, когда имущество магазина было и вашим имуществом уже прошли, и не стоит рисковать жизнью ради скарба хозяина, если что, он ее вам не вернет!» 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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