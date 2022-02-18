Нетрезвый полковник полиции Санкт-Петербурга не поверил показаниям алкотестера после устроенной им аварии

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Сегодня стали известны детали ДТП, произошедшего пятничным вечером на Богатырском проспекте в Северной столице.
Сорокашестилетний полковник МВД, сидя за рулём своего кроссовера, зацепил иномарку, водителем которой оказалась молодая женщина. Приехавшие на место аварии инспекторы ГИБДД попросили всех её участников пройти испытание на алкотестере. Прибор после проверки виновника аварии показал незначительную степень опьянения, однако и такой было достаточно для применения штрафных санкций в отношении провинившегося водителя.
Сотрудник МВД не согласился с показаниями прибора и отправился на медицинское освидетельствование. Несмотря на то, что повторный анализ выдал результат в два раза ниже первого, степень алкоголя в крови всё равно не соответствовала параметрам, допустимым при управлении транспортным средством. В итоге, коллеги по ведомству всё же составили протокол в отношении полковника по статьям Кодекса административных правонарушений, связанным с управлением автотранспортом в нетрезвом состоянии и нарушением правил обгона.
Сообщивший об инциденте источник подчеркнул, что виновник ДТП совершил его в нерабочее время, формы не опозорил и служебное удостоверение никому предъявлять не стал. По некоторым сведениям, мужчина служит в СПБУ МВД России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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