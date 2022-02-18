Телефонный хулиган обещал взорвать дом в Петербурге, если его не запишут на вакцинацию

Накануне вечером в полицию Санкт-Петербурга через номер экстренных служб позвонил неизвестный, который представился Вадимом Вахтанговичем Невским. Мужчина угрожал взорвать дом, в котором находится в данный момент, если его не внесут в списки на вакцинацию. Свои угрозы хулиган мотивировал тем, что он якобы получил отказ в записи на прививку. Сообщать адрес «заминированного» здания звонивший отказался и повесил трубку.

Сотрудники полиции выяснили, откуда поступил сигнал – жилой многоквартирный дом находится на бульваре Новаторов. Решение об эвакуации людей принимать не стали, однако здание проверили. Как и ожидалось, ничего подозрительного обнаружено не было.

Номер телефона принадлежит тридцатипятилетнему жителю Северной столицы, проживающему на проспекте Ветеранов, но побеседовать с ним не удалось, дверь полицейским никто не открыл. По сведениям адресного бюро, человек с указными данными в городе не проживает. Вычислить телефонного террориста не удаётся с весны прошлого года. Называя себя разными именами, злоумышленник постоянно звонит в правоохранительные органы и сообщает ложные сведения о подготовке терактов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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