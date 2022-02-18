Двух петербургских школьниц госпитализировали с отравлением после приёма жаропонижающих таблеток

Сегодня, 11:29

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Двух петербургских школьниц госпитализировали с отравлением после приёма жаропонижающих таблеток
Фото из открытых источников

Как сообщают «Невские новости», двум несовершеннолетним петербурженкам потребовалась помощь медиков после приёма жаропонижающих таблеток, причём оба ЧП произошли накануне. Состояние одной из доставленных в клинику девочек тяжёлое.

По информации источников из правоохранительных органов Северной столицы, вчера вечером скорая помощь приняла звонок обеспокоенной женщины, рассказавшей о том, что её пятнадцатилетней дочери стало плохо после приёма лекарства, снижающего температуру. Приехавшая на вызов бригада медиков отвезла школьницу в больницу, поставив диагноз «острое пероральное отравление». Восьмиклассница с братом живут в полной благополучной семье, никто из детей на учёте в ПДН не состоит.

Второй случай произошел с девочкой на год младше. Ученица седьмого класса тоже приняла жаропонижающие таблетки, после чего была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Несмотря на то, что несовершеннолетняя проживает в неполной семье, в поле зрения инспекторов ПДН она также ни разу не попадала.

Обстоятельства произошедшего выясняются.  

 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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