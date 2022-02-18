Двух петербургских школьниц госпитализировали с отравлением после приёма жаропонижающих таблеток

Как сообщают «Невские новости», двум несовершеннолетним петербурженкам потребовалась помощь медиков после приёма жаропонижающих таблеток, причём оба ЧП произошли накануне. Состояние одной из доставленных в клинику девочек тяжёлое.

По информации источников из правоохранительных органов Северной столицы, вчера вечером скорая помощь приняла звонок обеспокоенной женщины, рассказавшей о том, что её пятнадцатилетней дочери стало плохо после приёма лекарства, снижающего температуру. Приехавшая на вызов бригада медиков отвезла школьницу в больницу, поставив диагноз «острое пероральное отравление». Восьмиклассница с братом живут в полной благополучной семье, никто из детей на учёте в ПДН не состоит.

Второй случай произошел с девочкой на год младше. Ученица седьмого класса тоже приняла жаропонижающие таблетки, после чего была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Несмотря на то, что несовершеннолетняя проживает в неполной семье, в поле зрения инспекторов ПДН она также ни разу не попадала.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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