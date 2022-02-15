В Московском районе Санкт-Петербурга мигрант ограбил земляка, напугав его игрушечным пистолетом

Сегодня, 12:09

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В Московском районе Санкт-Петербурга мигрант ограбил земляка, напугав его игрушечным пистолетом
Фото из открытых источников

Вооружённый неизвестный ограбил двадцатилетнего гражданина Узбекистана на Малой Митрофаньевской улице. Уже через несколько часов после инцидента злоумышленник был задержан полицейскими на том же месте.

Как стало сегодня известно, молодой человек обратился к правоохранителям два дня назад. По рассказу мигранта, в девятом часу вечера возле строящегося детского сада к нему подошёл незнакомец. Угрожая предметом, похожим на пистолет, грабитель отобрал у жертвы десять тысяч рублей, два смартфона Xiaomi и банковскую карту. Общую сумму ущерба потерпевший оценил в тридцать восемь тысяч.

Спустя некоторое время полицейские задержали предполагаемого налётчика. Выяснилось, что на мигранта напал его же земляк, двадцатишестилетний безработный. На территории России приезжий находится уже два года, на учёте в миграционных органах не состоит. Используемым для совершения преступления оружием оказался страйкбольный пистолет.

Подозреваемый задержан в рамках уголовного дела о разбое.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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