В Санкт-Петербурге двое подростков упали с крыши многоэтажки

Сегодня, 11:39

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В Санкт-Петербурге двое подростков упали с крыши многоэтажки
Фото из открытых источников

Источники в правоохранительных органах сообщили о том, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга двое несовершеннолетних упали с крыши девятиэтажного дома. Согласно уточнённым данным, ЧП произошло на проспекте Тореза.

Полученные в результате падения травмы оказались не совместимы с жизнью, подростки скончались на месте. Вызванные к пострадавшим медики смогли лишь зафиксировать факт смерти.

Известно, что в доме, возле которого обнаружили погибших, проживает семья разбившейся девушки. Причины трагедии выясняются, следователи изучают все обстоятельства произошедшего. Появилась информация о найденной в квартире девочки предсмертной записке. Уголовное дело возбуждено по факту доведения самоубийства.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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