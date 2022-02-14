В одном из колледжей Москвы найдено тело подростка

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Парень умер в туалете политехнического колледжа.
По информации, которую удалось выяснить журналистам, несовершеннолетний умер после приема некоего лекарственного препарата. Двое его однокурсников, принявших тот же медикамент были госпитализированы бригадой скорой помощи в стационар.
Тело подростка было обнаружено в туалете. Предварительно стало известно, что одному из трех потерпевших лекарственное средство было прописано врачом в связи с обнаруженным у него заболеванием сердца. Его однокурсники, по неизвестной причине, так же решили его принять.
По словам Андрея Трофимова, директора политехнического колледжа, студенты приняли лекарственный препарат, после чего пошли на лекцию. Уже в учебном классе им стало плохо, они вышли из аудитории. Медицинские работники были тут же вызваны к подросткам. Однако, одному из них помощь уже не понадобилась, он погиб.
Правоохранители открыли уголовное производство по этому факту.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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