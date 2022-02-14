В одном из колледжей Москвы найдено тело подростка

Сегодня, 00:19

0

Image 16+
В одном из колледжей Москвы найдено тело подростка
Фото из открытых источников

Парень умер в туалете политехнического колледжа.

По информации, которую удалось выяснить журналистам, несовершеннолетний умер после приема некоего лекарственного препарата. Двое его однокурсников, принявших тот же медикамент были госпитализированы бригадой скорой помощи в стационар.

Тело подростка было обнаружено в туалете. Предварительно стало известно, что одному из трех потерпевших лекарственное средство было прописано врачом в связи с обнаруженным у него заболеванием сердца. Его однокурсники, по неизвестной причине, так же решили его принять.

По словам Андрея Трофимова, директора политехнического колледжа, студенты приняли лекарственный препарат, после чего пошли на лекцию. Уже в учебном классе им стало плохо, они вышли из аудитории. Медицинские работники были тут же вызваны к подросткам. Однако, одному из них помощь уже не понадобилась, он погиб.

Правоохранители открыли уголовное производство по этому факту.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В одном из колледжей Москвы найдено тело подростка

Сегодня, 00:19

В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли автомобиль физика-ядерщика

Вчера, 18:24

Предлагая дешёвые путёвки на Кубу, мошенница обманула пятерых петербургских пенсионеров

Вчера, 15:59

За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

14-02-2022, 15:34

Петербургский пенсионер собирался «взорвать» банк, но перепутал адреса: по его мнению, банк располагался в здании полицейского главка

13-02-2022, 19:14

В Петербургском яхт-клубе на Крестовском острове произошёл пожар на ремонтируемом катере

12-02-2022, 19:14

Следственный комитет открыл уголовное производство по факту смерти двух работников в Подмосковье

12-02-2022, 15:59

Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

11-02-2022, 19:19

Решив заработать, медсестра из Петербурга потеряла не только свои сбережения, но и набрала миллионные кредиты

11-02-2022, 13:24

Вооружённый ножом водитель потребовал от врача из Петербурга сначала интима, а потом пятьдесят тысяч

11-02-2022, 11:14

В Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга эвакуировали несколько школ

10-02-2022, 18:04

В Петербурге очередной трамвай пострадал от хулиганов

10-02-2022, 14:24

В Ленинградской области бывшего сотрудника ГИБДД подозревают в халатности: мужчина не задержал пьяного водителя, а тот впоследствии погиб

10-02-2022, 12:54

В стоматологии Петербурга врач попал пятилетней пациентке шприцем в глаз

10-02-2022, 11:04

СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

9-02-2022, 20:34

Сильно не торопился: о том, что его квартиру обокрали, дознаватель из Петербурга сообщил только через две недели

9-02-2022, 11:09

Полицейскими Петербурга были задержаны мошенники, обманывающие арендаторов жилья

8-02-2022, 16:34

В Петербурге глыба льда, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, убила дворника

8-02-2022, 12:29

В Москве свел счеты с жизнью бывший генерал-майор милиции

8-02-2022, 09:29

Винные пары сподвигли жителя Петербурга напасть на погрузчик. Трезветь агрессору пришлось в полиции

7-02-2022, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

13-02-2022, 11:34

0

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина проконсультировала россиян, у которых имеются сбережения, как себя...

Подробнее
РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

РИА Новости: Куда заведет Польшу конфликт с Европой

13-02-2022, 11:19

0

Отношения Варшавы и Брюсселя безоблачными сейчас назвать сложно. После откровенного демарша Польши в минувшем году...

Подробнее
Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

14-02-2022, 17:59

0

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...

Подробнее
В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

Вчера, 13:59

0

Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...

Подробнее
В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

14-02-2022, 17:39

0

Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...

Подробнее
Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

14-02-2022, 11:52

0

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

CNN перенесла «российское вторжение на Украину» на 22.02.2022

CNN перенесла «российское вторжение на Украину» на 22.02.2022

13-02-2022, 14:49

0

«Российское вторжение на Украину» в очередной раз решили перенести. Как выяснилось, еще на неделю. Тон задала сегодня с...

Подробнее
В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

13-02-2022, 16:52

0

С середины января в Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно заболевают десятки тысяч человек, а...

Подробнее
Петербургский пенсионер собирался «взорвать» банк, но перепутал адреса: по его мнению, банк располагался в здании полицейского главка

Петербургский пенсионер собирался «взорвать» банк, но перепутал адреса: по его мнению, банк располагался в здании полицейского главка

13-02-2022, 19:14

0

Накануне после полуночи служба безопасности одного из банков приняла звонок от некоего гражданина, который после...

Подробнее
Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

Вчера, 11:09

0

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Валерий Запаренко заявил,...

Подробнее