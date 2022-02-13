В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли автомобиль физика-ядерщика

Сегодня, 18:24

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В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли автомобиль физика-ядерщика
Фото из открытых источников

Полицейские Гатчинского района приступили к расследованию поджога автомобиля, принадлежащего пятидесятидевятилетнему инженеру Института ядерной физики. Со слов случайной свидетельницы происшествия, перед возгоранием легковушки рядом с ней находился неизвестный в чёрной одежде и медицинской маске.
Сообщение о пожаре поступило в Гатчинскую полицию накануне после трёх часов ночи. Позвонившая тридцатисемилетняя женщина рассказала, что вышла на улицу и услышала громкий хлопок. После этого из-за припаркованных автомобилей выбежал неизвестный молодой человек высокого роста.
В результате пожара никто не пострадал, лишь частично выгорел салон автомобиля. С места происшествия полицейскими были изъяты осколки банки со следами ГСМ. По факту поджога правоохранители возбудили уголовное дело.


Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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