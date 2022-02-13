Предлагая дешёвые путёвки на Кубу, мошенница обманула пятерых петербургских пенсионеров

Вчера в полицию Невского района Северной столицы обратились пятеро пожилых горожан в возрасте от шестидесяти трёх до восьмидесяти трёх лет.

Все пенсионеры попали в одну и ту же неприятную ситуацию: престарелым петербуржцам поступали звонки от незнакомой женщины, представлявшейся двадцатисемилетней жительницей Псковской области, которая предлагала приобрести льготные путёвки на Кубу. Стоимость дешёвой поездки на Остров Свободы с её слов составляла от сорока до ста десяти тысяч рублей.

Звонки от загадочной благодетельницы поступали пенсионерам в январе, в течение одной недели - с одиннадцатое по семнадцатое число. Обрадованные столь неожиданной возможностью отправиться в заманчивое путешествие, пожилые люди перевели мошеннице в общей сложности двести семьдесят тысяч рублей, но заветных путёвок так и не дождались.

Принявшими заявления от пострадавших полицейскими решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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