За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

Сегодня, 15:34

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За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно
Фото из открытых источников

Петербуржца, выстрелившего из аэрозольного пистолета в асфальт, суд счёл хулиганом и назначил ему наказание в виде трёх лет условного лишения свободы с трёхлетним же испытательным сроком – об этом сегодня сообщила объединённая пресс-служба городских судов. Мужчину осудили по двести тринадцатой статье Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

Из материалов дела следует, что житель Северной столицы весной прошлого года возле дома номер шестнадцать по двадцать первой линии Васильевского острова вступил в конфликт с тремя гражданами. Во время беседы, проходившей на повышенных тонах, мужчина достал из салона автомобиля аэрозольное устройство, имеющее сходство с пистолетом, и выстрелил в асфальт для устрашения оппонентов.

Суд, изучив собранные для рассмотрения материалы, расценил действия, совершённые подсудимым, как грубое нарушение общественного порядка и отметил, что своим поступком петербуржец выразил явное неуважение к обществу.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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