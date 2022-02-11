Петербургский пенсионер собирался «взорвать» банк, но перепутал адреса: по его мнению, банк располагался в здании полицейского главка

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Накануне после полуночи служба безопасности одного из банков приняла звонок от некоего гражданина, который после высказывания ряда претензий заявил, что отправляется взрывать финансовую организацию. При этом «террорист» уточнил конкретный адрес, но почему-то назвал неправильные данные – в указанном здании располагается не расстроивший его банк, а полицейский главк. Туда сотрудники банка и передали информацию о странном звонке.
Естественно, что никто никаких взрывчатых веществ искать не стал. Зато полицейские очень быстро вычислили абонента – он сам облегчил им задачу, позвонив с личного мобильного телефона. Естественно, что вскоре после этого "террористу" пришлось объясняться с правоохранителями.
Звонивший оказался шестидесятисемилетним пенсионером, которого отпустили из отделения после составления протокола и подписки обязательства о повторной явке в следственные органы. Однако, в полиции не исключают и возбуждения уголовного дела. Особенно после того, как стало известно о предыдущих «подвигах» пожилого человека. Оказалось, что примерно четыре года назад он уже привлекался к ответственности за оскорбления, прозвучавшие в адрес представителя власти.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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