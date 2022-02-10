В Петербургском яхт-клубе на Крестовском острове произошёл пожар на ремонтируемом катере

Сегодня, 19:14

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В Петербургском яхт-клубе на Крестовском острове произошёл пожар на ремонтируемом катере
Фото из открытых источников

Сегодня сотрудники пожарно-спасательных подразделений примерно в половине третьего дня выезжали на вызов, поступивший с территории яхт-клуба , который находится на набережной Мартынова в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

Как стало известно, пожар произошёл в помещении катера, стоящего сейчас на ремонте. Со слов представителей Главного управления МЧС, пожар площадью около четырёх квадратных метров был потушен сотрудниками ведомства примерно за сорок минут. В борьбе с огнём приняло участие семнадцать человек и четыре единицы техники. По некоторым данным, ситуация осложнялась тем, что на борту катера находились баллоны с газом. В связи с этим пожарным пришлось провести эвакуацию всех находящихся на судне людей.

Напомним, что клуб «Нева» считается одним из самых крупных и старых яхт-клубов Северной столицы.  

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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