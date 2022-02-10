Следственный комитет открыл уголовное производство по факту смерти двух работников в Подмосковье

Уже назначено проведение четырех судебно-медицинских экспертиз.

По информации, обнародованной Ольгой Врадий, сотрудником Главного Московского управления Следственного комитета Российской Федерации, специалисты ее ведомства открыли уголовное производство для расследования обстоятельств смерти двух работников, на которых упали три секции бетонной ограды. Это произошло в Подмосковье, поселке Селятино, где погибшие работали над возведением торгового центра.

Там вечером 11.02.2022 года во время установки ограждений из бетона произошло обрушение трех секций бетонного забора. Тяжелые строительные материалы упали в траншею на работников, находившихся там. Двое из них погибли трое травмированы. Последних госпитализировали в больницу.

Дело завели по статье 216, третья часть, Уголовного Кодекса России, в связи с нарушением техники безопасности во время земляных работ, повлекшей за собой гибель людей.

Следователи-криминалисты осмотрели место трагедии, строительный городок в целом, провели изъятие необходимой документации и назначили четыре судмедэкспертизы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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