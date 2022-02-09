Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

Сегодня, 19:19

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Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области
Фото из открытых источников

Сегодня пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила о проверке, начатой надзорными органами по факту нападения бродячих собак на местного жителя в деревне Маслово. Представителями прокуратуры будет дана оценка работы станции ветнадзора и властей Всеволожского района, а также изучен процесс отлова безнадзорных животных.

О чрезвычайном происшествии правоохранителям стало известно вчера, когда пятидесятидевятилетнего мужчину доставили во Всеволожскую больницу с тяжёлыми рваными ранами живота, рук и ног. Он сообщил медикам, что был атакован сворой бродячих собак на улице, после чего случайный свидетель произошедшего привёз пострадавшего в медучреждение.

Делавшие мужчине операцию врачи подтвердили, что многочисленные травмы являются следами укусов животных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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