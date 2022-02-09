Решив заработать, медсестра из Петербурга потеряла не только свои сбережения, но и набрала миллионные кредиты

Шестидесятивосьмилетняя женщина, работающая медсестрой в одном из госпиталей Санкт-Петербурга, накануне вечером обратилась в полицию Адмиралтейского района с заявлением о том, что неизвестный обманул её на два с половиной миллиона рублей.

Со слов медсестры, с декабря прошлого года она задумалась о вложении накопленных средств в акции крупных компаний с целью получения дополнительной прибыли. Поступивший двадцать первого декабря телефонный звонок оказался как нельзя кстати: собеседник предложил женщине свои услуги в инвестировании денег. По его словам, предполагалось увеличение накоплений будущей клиентки с использованием ценных бумаг одной из дочерних компаний «Газпрома».

Данное предложение настолько обрадовало потенциальную совладелицу газового монополиста, что помимо своих денег она перевела неизвестному довольно внушительную сумму, которую смогла собрать, взяв несколько кредитов.

Как всегда происходит в подобных случаях, финал процесса стремительного обогащения оказался печальным: «инвестиционный портфель» самым загадочным образом испарился вместе с саморекомендованным «брокером», женщина осталась должна банкам, а полиция приступила к решению вопроса о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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