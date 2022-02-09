Вооружённый ножом водитель потребовал от врача из Петербурга сначала интима, а потом пятьдесят тысяч

Сегодня, 11:14

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Вооружённый ножом водитель потребовал от врача из Петербурга сначала интима, а потом пятьдесят тысяч
Фото из открытых источников

Как стало известно, сегодняшняя ночь выдалась очень беспокойной для двадцатипятилетнего врача одной из онкологических клиник Северной столицы.

Закончив рабочую смену, девушка согласилась на предложение неизвестного подвезти её до дома, так как знала мужчину в лицо – он периодически оказывал подобную услугу сотрудникам и пациентам медучреждения. Однако в этот раз всё произошло не так, как обычно: остановившись у лесополосы, водитель стал раскладывать сиденье авто и угрожая ножом потребовал от медика вступить с ним в интимную связь. Пассажирка начала сопротивляться, в итоге у неё оказалась порезана рука. После этого злоумышленник стал требовать у девушки денег. Она согласилась передать ему пятьдесят тысяч, но сказала, что деньги нужно снять с банковской карты.

После этого они вдвоём доехали до ближайшего торгового комплекса, где врач отправилась якобы к банкомату, но на самом деле сообщила о нападении сотрудникам полиции. В итоге подозреваемого задержали. Им оказался сорокатрёхлетний житель Песочного, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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