В Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга эвакуировали несколько школ

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Десятого февраля несколько учебных заведений Санкт-Петербурга вновь подверглись «электронному террору».
Сегодняшнее утро началось с сообщения о взрывном устройстве, заложенном в пятьсот сорок седьмой школе Красносельского района. Затем пришлось проверять учебное заведение во Фрунзенском районе города – неизвестные «заминировали» триста шестьдесят седьмую школу. После вызова представителей экстренных служб детей пришлось выводить из здания и временно размещать на территории ближайшего учреждения, учеников младших классов родителям разрешили забрать по домам.
Помимо этого, одна из групп социальной сети «ВКонтакте» сообщила об эвакуации, проведённой в сто двадцать девятой школе на Большой Пороховской улице. Авторы уточнили, что в учебное заведение поступил сигнал о заложенной в здании взрывчатке.
Напомним, что сегодня спецслужбы заявили о задержании четырнадцати человек, причастных к прокатившейся по стране волне ложных сообщений о минировании ряда объектов. Руководителем преступной группы назван восемнадцатилетний студент из Киева. Он и ещё один студент-россиянин ранее уже проверялись на причастность к электронным атакам на ряд российских объектов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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