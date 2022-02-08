В Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга эвакуировали несколько школ

Десятого февраля несколько учебных заведений Санкт-Петербурга вновь подверглись «электронному террору».

Сегодняшнее утро началось с сообщения о взрывном устройстве, заложенном в пятьсот сорок седьмой школе Красносельского района. Затем пришлось проверять учебное заведение во Фрунзенском районе города – неизвестные «заминировали» триста шестьдесят седьмую школу. После вызова представителей экстренных служб детей пришлось выводить из здания и временно размещать на территории ближайшего учреждения, учеников младших классов родителям разрешили забрать по домам.

Помимо этого, одна из групп социальной сети «ВКонтакте» сообщила об эвакуации, проведённой в сто двадцать девятой школе на Большой Пороховской улице. Авторы уточнили, что в учебное заведение поступил сигнал о заложенной в здании взрывчатке.

Напомним, что сегодня спецслужбы заявили о задержании четырнадцати человек, причастных к прокатившейся по стране волне ложных сообщений о минировании ряда объектов. Руководителем преступной группы назван восемнадцатилетний студент из Киева. Он и ещё один студент-россиянин ранее уже проверялись на причастность к электронным атакам на ряд российских объектов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700