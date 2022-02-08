В Петербурге очередной трамвай пострадал от хулиганов

Сотрудники петербургской Росгвардии накануне вечером задержали двоих пьяных дебоширов, устроивших «сольное выступление» на проспекте Маршала Жукова в трамвае, идущем по пятьдесят второму маршруту.

Как сообщили «Невским новостям» представители пресс-службы регионального Главного управления Росгвардии, нетрезвые нарушители общественного порядка демонстративно отказались платить за проезд и проявляли агрессию к другим пассажирам, после чего учинили погром. В итоге у трамвая были разбиты стекло и сломано боковое зеркало.

В конце концов мужчин задержали вызванные на место происшествия Росгвардейцы, которые отвезли их в ближайшее отделение полиции. Позже выяснилось, что оба задержанных, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ранее уже имели проблемы с законом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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