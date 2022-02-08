В Ленинградской области бывшего сотрудника ГИБДД подозревают в халатности: мужчина не задержал пьяного водителя, а тот впоследствии погиб

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В Тихвинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о служебной халатности в отношении сорокашестилетнего экс-инспектора ДПС. По неизвестной причине инцидент, произошедший ещё в начале ноября прошлого года, только сейчас стал поводом для пристального изучения всех обстоятельств произошедшего. На данный момент подозреваемый уже успел уволиться из ГИБДД.
Само ДТП произошло в Тихвине Ленинградской области, где после лобового столкновения двух иномарок в них влетела ещё одна. В итоге двум пострадавшим потребовалась госпитализация, один из водителей – молодой двадцатишестилетний человек - умер в больнице.
Как считают следователи, погибший был нетрезв, и до аварии его остановил экипаж ДПС. Однако, вскоре после этого дежурный сотрудник патрульной службы почему-то отпустил водителя без освидетельствования на алкоголь. Его не отстранили от управления транспортным средством, в результате чего молодой человек стал жертвой дорожно-транспортного происшествия.
Расследование уголовного дела продолжается.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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